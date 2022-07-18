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فنون ومشاهير

شقراء بريطانية.. شاهدوا آخر ظهور لزوجة الممثل ظافر العابدين وهكذا تعرّف إليها (فيديو)

Lebanon 24
18-07-2022 | 03:44
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استضاف المذيع ومقدم البرامج وسام بريدي وزوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي الممثل التونسي ظافر العابدين وزوجته جوان فاريل وابنته "ياسمين" إضافة إلى المخرج مجدي السميري والسفير التونسي في لبنان بوراوي الامام في منزله في بيروت.

 

وانتشر فيديو لوسام مع ضيوفه حيث كانت الأجواء مميزة وفرحة.

 

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A post shared by Wissam Breidy 😍😍وسام بريدي 😍😍 (@live_love_wissam)


 
 

ولفتت زوجة ظافر العابدين البريطانية الأنظار فهي بعيدة عن الإعلام العربي. الا انها كانت ممثلة ثم اعتزلت هذا المجال وانتقلت إلى الغناء.

 

وتعرف ظافر إلى زوجته أثناء تصوير المسلسل البريطاني Dream Team حيث كانا ضمن أبطاله، وبعدها تزوجا وهما لديهما ابنة وحيدة.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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