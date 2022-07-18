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فنون ومشاهير
تامر حسني عن فيلم "بحبك": لهذا السبب قمت بالإخراج والتأليف
Lebanon 24
18-07-2022
|
16:00
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كشف الفنان تامر حسني سبب إخراجه وتأليفه لفيلمه الجديد "بحبك".
وقال تامر حسني خلال مداخلة مع برنامج "كلاكيت" الذي يُذاع عبر محطة راديو نجوم إف إم : "في أسباب كتير للإيرادات اللي حققها الفيلم، ربنا بيكرم على قد المجهود وإحنا كلنا تعبنا".
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وأضاف تامر حسني : "في مشاعر محدش بقى يتكلم فيها، وأنا قيستها مع المنتجين على الأغاني وهما بيقولولي لأ، وسألتهم هل لما عملت ناسيني ليه، وكفاياك أعذار محدش سمعها، وقررت أتعامل مع الفيلم على إنه فيديو كليب طويل".
وفيلم "بحبك" التجربة الإخراجية الأولى لتامر حسني في السينما ومن تأليفه كذلك، ويشاركه البطولة عدد من النجوم منهم هنا الزاهد، وحمدي المرغني، وهدى المفتي.
المصدر: نواعم
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