فيلم مصري ينضم إلى قائمة أعلى 10 أفلام إيراداً في تاريخ السينما

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يواصل الفيلم المصري "كيرة والجن" حصد الإيرادات الضخمة، منذ طرحه في دور العرض السينمائي، يوم 30 حزيران الماضي في منافسته بموسم عيد الأضحى.وحقق "كيرة والجن" في أسبوعي عرض تقريباً 71 مليونًا و200 ألف جنيه إيرادات، (ما يقرب من 5 ملايين دولار)، ليستمر بذلك في تسجيل أرقام قياسية جديدة على مستوى الإيرادات، ومن المتوقع أن تتخطى إيراداته حاجز 100 مليون خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتحطيم كافة الأرقام القياسية.وبذلك يدخل فيلم "كيرة والجن" قائمة أعلى 10 أفلام إيراداً في تاريخ السينما المصرية، محتلاً المركز الخامس حتى الآن بعد أفلام: "الفيل الأزرق 2"، و"ولاد رزق 2"، و"كازابلانكا"، و"الممر"، ومن المتوقع أن يستمر الفيلم في الصعود وارتفاع إيراداته واحتلاله لمركز أعلى في القائمة خلال الأيام المقبلة.ويعتبر فيلم "كيرة والجن" من أضخم الأفلام التي تكلفت إنتاجياً في تاريخ السينما المصرية حيث تكلف نحو 104 ملايين جنيه، وهو من إخراج مروان حامد، ويشارك في بطولته إلى جانب كريم عبدالعزيز وأحمد عز وهند صبري، نخبة من أبرز نجوم التمثيل مثل: سيد رجب، إياد نصار، أحمد مالك، رزان جمّال، علي قاسم، هدى المفتي، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول وتامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.ويرصد "كيرة والجن" حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة مارس 1919، إذ يتناول واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي، وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال والحرية.