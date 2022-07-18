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فنون ومشاهير

جراحة خطرة وفقد النطق؟.. شقيقة الفنان الشاب توضح تطورات حالته الصحية

Lebanon 24
18-07-2022 | 09:40
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كشفت شامة عبد الرحمن شقيقة نجم "مسرح مصر" الفنان محمد عبد الرحمن، حقيقة ما تردد من أخبار بشأن تدهور حالة شقيقها الصحية بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح.

وكتبت شامة عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" قائلةً: "رداً على ما انتشر من شائعات لا تمت الى الحقيقة بأي صلة؛ من شائعات عن فقد النطق والكلام، الكدب ده فهيكون لينا رد عليهم قانونياً، إن شاء الله علشان يبطلوا كدب عمال على بطال". وأضافت: "الحمدلله محمد عبد الرحمن أخويا بيتماثل للشفاء بفضل الله، والحالة الصحية الخاصة به فى تقدّم مستمر بفضل الله تعالى وبدعوات جمهوره الحبيب".
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يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمد عبد الرحمن مسرحية "الليلة الكبيرة" التي قدّمها ضمن موسم الرياض في السعودية، مع النجوم: نيكول سابا، ميرهان حسين، محمود الليثي، محمود عبدالمغني، أمير صلاح الدين، وهي من تأليف وليد يوسف، وإخراج بتول عرفة.
المصدر: لها
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