جراحة خطرة وفقد النطق؟.. شقيقة الفنان الشاب توضح تطورات حالته الصحية

كشفت شامة عبد الرحمن شقيقة نجم "مسرح مصر" الفنان محمد عبد الرحمن، حقيقة ما تردد من أخبار بشأن تدهور حالة شقيقها الصحية بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح.



وكتبت شامة عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" قائلةً: "رداً على ما انتشر من شائعات لا تمت الى الحقيقة بأي صلة؛ من شائعات عن فقد النطق والكلام، الكدب ده فهيكون لينا رد عليهم قانونياً، إن شاء الله علشان يبطلوا كدب عمال على بطال". وأضافت: "الحمدلله محمد عبد الرحمن أخويا بيتماثل للشفاء بفضل الله، والحالة الصحية الخاصة به فى تقدّم مستمر بفضل الله تعالى وبدعوات جمهوره الحبيب".

Advertisement