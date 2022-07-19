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فنون ومشاهير
فنانة سورية عن معتصم النهار: رجل وسيم لكن لا يجيد التمثيل
Lebanon 24
19-07-2022
|
05:00
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اعتبرت الممثلة السورية ريم نصر الدين أن مواطنها الممثل معتصم النهار لا يجيد التمثيل، ورأت أنه يستند في وجوده في هذه المهنة الفنية إلى وسامته.
إذ قالت أثناء حلولها ضيفة في برنامج "شو القصة"، إن زميلها ومواطنها "رجل وسيم فقط". فيما أشارت إلى أن دخوله في الدراما العربية هو ما صنع نجوميته، ولو استمر في الدراما السورية فقط لما أصبح نجماً.
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وأكدت لمقدمة البرنامج، رابعة الزيات، أن زميلها يحاول أن يكون ممثلاً لكنه لم ينجح حتى اللحظة، وأضافت: "ممثل.. لأ أكيد مانه ممثل، لهلأ لأ.. أكيد هو بيعرف هالشي".
(عربي بوست)
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