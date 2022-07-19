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فنون ومشاهير

ظهرت كصبية عشرينية: نوال الزغبي تُفاجئ الجمهور بلوك جديد.. شاهدوا كيف بدت (صور)

Lebanon 24
19-07-2022 | 02:20
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نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة عبر حسابها الخاص على "انستغرام" من كليبها الجديد "حفلة" الذي سيبث قريباً.

 

وفاجأت نوال الجمهور بلوك جديد، حيث اعتمدت الشعر القصير الأشقر الذهبي، وارتدت فستانا باللون الزهري.

 

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A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi)


 
 

وقد أثنى المتابعون على اللوك الجديد لنوال الذي أظهرها أصغر سنا، وشبهها كثيرون بالنجمة العالمية مارلين مونرو.

 

وأكد العديد من المتابعين ان نوال تبقى النجمة الذهبية. ما رأيكم باللوك الجديد؟

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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