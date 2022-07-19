ظهرت كصبية عشرينية: نوال الزغبي تُفاجئ الجمهور بلوك جديد.. شاهدوا كيف بدت (صور)

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة عبر حسابها الخاص على "انستغرام" من كليبها الجديد "حفلة" الذي سيبث قريباً.

وفاجأت نوال الجمهور بلوك جديد، حيث اعتمدت الشعر القصير الأشقر الذهبي، وارتدت فستانا باللون الزهري.

وقد أثنى المتابعون على اللوك الجديد لنوال الذي أظهرها أصغر سنا، وشبهها كثيرون بالنجمة العالمية مارلين مونرو.

وأكد العديد من المتابعين ان نوال تبقى النجمة الذهبية. ما رأيكم باللوك الجديد؟