من جديد.. سعد لمجرد يثير الجدل بإطلالة أنثوية! (صور)

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A post shared by saadlamjarred (@saadlamjarred1)
A post shared by saadlamjarred (@saadlamjarred1)
وأكمل سعد إطلالته الاستثنائية بقبّعة بنية اللون وبروشين كبيرين زيّن بهما الجاكيت الأبيض وأضاف إليها لمسة من لمساته الخاصة في عالم الموضة، ولكن القميص المخرّم بقماش الدانتيل عرّضه للانتقادات والتعليقات القاسية، مطالبين إياه بالتنّبه لهذه الهفوات، لافتين إلى أن ليس من الطبيعي مجاراة كل تصاميم عالم الموضة، بل لا بدّ من اختيار الأفضل.
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A post shared by saadlamjarred (@saadlamjarred1)