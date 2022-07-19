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فنون ومشاهير

من جديد.. سعد لمجرد يثير الجدل بإطلالة أنثوية! (صور)

Lebanon 24
19-07-2022 | 11:00
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مرة جديدة، يثير النجم المغربي سعد لمجرد ضجة كبيرة بين جمهوره بسبب إطلالاته غير التقليدية والاستثنائية التي يختارها منذ فترة.

وظهر لمجرد في أحدث ظهور له بجاكيت رسمية بيضاء فضفاضة نسّق معها بنطالاً أسود وقميصاً من الدانتيل المخرّم، بقماش وتطريزات أنثوية، وهو ما عرّضه للكثير من السخرية والانتقاد من البعض، واصفين اختياره بالسيئ وغير المناسب له.
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وأكمل سعد إطلالته الاستثنائية بقبّعة بنية اللون وبروشين كبيرين زيّن بهما الجاكيت الأبيض وأضاف إليها لمسة من لمساته الخاصة في عالم الموضة، ولكن القميص المخرّم بقماش الدانتيل عرّضه للانتقادات والتعليقات القاسية، مطالبين إياه بالتنّبه لهذه الهفوات، لافتين إلى أن ليس من الطبيعي مجاراة كل تصاميم عالم الموضة، بل لا بدّ من اختيار الأفضل.

 

(لها)
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