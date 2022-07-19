من جديد.. سعد لمجرد يثير الجدل بإطلالة أنثوية! (صور)

مرة جديدة، يثير النجم المغربي سعد لمجرد ضجة كبيرة بين جمهوره بسبب إطلالاته غير التقليدية والاستثنائية التي يختارها منذ فترة.



وظهر لمجرد في أحدث ظهور له بجاكيت رسمية بيضاء فضفاضة نسّق معها بنطالاً أسود وقميصاً من الدانتيل المخرّم، بقماش وتطريزات أنثوية، وهو ما عرّضه للكثير من السخرية والانتقاد من البعض، واصفين اختياره بالسيئ وغير المناسب له.

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