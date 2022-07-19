بعد ظهوره مع ابنه وهما يمدان لسانيهما بلقطة عفوية.. راغب علامة وعائلته يمارسون الرياضة على متن اليخت (فيديو)

يوثق الفنان راغب علامة اللحظات الجميلة التي يمضيها في اليونان برفقة أفراد عائلته إذ نشر صورة عفوية جمعته بابنه لؤي، أرفقها بإيموجي ضاحك، وعلق عليها قائلا: "أفضل الأوقات مع لؤي علامة".

وظهر راغب وابنه بملابس السباحة وهما يستمتعان بوقتهما ويحاولان تسليط الضوء على الفرح الذي يشعران به، إذ اعتمدا لقطة عفوية وهما يمدان لسانيهما ويرفعان شارة السلام، الا ان الصورة عرضتهما للكثير من الانتقادات.

كما حاول راغب التأكيد على الحياة الصحية التي يعيشها وعائلته خلال الإجازة الصيفية؛ إذ وثق الوقت الذي يخصصونه للقيام بالتمارين الرياضية حرصا على رشاقتهم.

وبدا واضحا انسجام راغب وزوجته جيهان وابنهما خالد بالقيام بالتمارين على أكمل وجه، باستثناء لؤي الذي ظهر وهو يأكل "التشيبس" ويراقب والده وهو يقوم بتمارين خاصة بشد منطقة البطن.

وتفاعل المتابعون مع هذه اللقطات الطريفة، إذ أثنوا على الروابط العائلية، مؤكدين أن النجومية التي يتمتع بها راغب علامة لا تمنعه من إمضاء أطول وقت ممكن إلى جانب عائلته.

وتوقف متابعون عند عفوية لؤي الذي فضل اكتساب الوحدات الحرارية من خلال تناول رقائق البطاطا على ممارسة التمارين الرياضية.

وأشادوا أيضًا برشاقة جيهان علامة وجمالها، معتبرين أنها تحاول مشاركة عائلتها في مختلف النشاطات التي يقومون بها.

في حين عمد آخرون إلى المقارنة بين عائلتي راغب علامة والفنان عاصي الحلاني، معتبرين أن الأخير وعائلته يحسنون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ من النادر جدا أن ينشروا أمورا تعرضهم للانتقاد.

(فوشيا)