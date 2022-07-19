Advertisement

فنون ومشاهير

بعد ظهوره مع ابنه وهما يمدان لسانيهما بلقطة عفوية.. راغب علامة وعائلته يمارسون الرياضة على متن اليخت (فيديو)

Lebanon 24
19-07-2022 | 04:06
A-
A+
Doc-P-972580-637938256697474397.png
Doc-P-972580-637938256697474397.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يوثق الفنان راغب علامة اللحظات الجميلة التي يمضيها في اليونان برفقة أفراد عائلته إذ نشر صورة عفوية جمعته بابنه لؤي، أرفقها بإيموجي ضاحك، وعلق عليها قائلا: "أفضل الأوقات مع لؤي علامة".

 

وظهر راغب وابنه بملابس السباحة وهما يستمتعان بوقتهما ويحاولان تسليط الضوء على الفرح الذي يشعران به، إذ اعتمدا لقطة عفوية وهما يمدان لسانيهما ويرفعان شارة السلام، الا ان الصورة عرضتهما للكثير من الانتقادات.

 

كما حاول راغب التأكيد على الحياة الصحية التي يعيشها وعائلته خلال الإجازة الصيفية؛ إذ وثق الوقت الذي يخصصونه للقيام بالتمارين الرياضية حرصا على رشاقتهم.

 

Advertisement

A post shared by Khaled Alama خالد علامة (@khaledralama)


 
 

وبدا واضحا انسجام راغب وزوجته جيهان وابنهما خالد بالقيام بالتمارين على أكمل وجه، باستثناء لؤي الذي ظهر وهو يأكل "التشيبس" ويراقب والده وهو يقوم بتمارين خاصة بشد منطقة البطن.

 

وتفاعل المتابعون مع هذه اللقطات الطريفة، إذ أثنوا على الروابط العائلية، مؤكدين أن النجومية التي يتمتع بها راغب علامة لا تمنعه من إمضاء أطول وقت ممكن إلى جانب عائلته.

 

وتوقف متابعون عند عفوية لؤي الذي فضل اكتساب الوحدات الحرارية من خلال تناول رقائق البطاطا على ممارسة التمارين الرياضية.

 

وأشادوا أيضًا برشاقة جيهان علامة وجمالها، معتبرين أنها تحاول مشاركة عائلتها في مختلف النشاطات التي يقومون بها.

 

في حين عمد آخرون إلى المقارنة بين عائلتي راغب علامة والفنان عاصي الحلاني، معتبرين أن الأخير وعائلته يحسنون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ من النادر جدا أن ينشروا أمورا تعرضهم للانتقاد.

(فوشيا)

 

 

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2022-07-19
03:18 | 2022-07-19
02:20 | 2022-07-19
01:22 | 2022-07-19
16:00 | 2022-07-18
14:00 | 2022-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website