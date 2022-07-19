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فنون ومشاهير
هكذا استقبلت جنيفر غارنر طليقة بن أفليك نبأ زواجه من جنيفر لوبيز
Lebanon 24
19-07-2022
|
16:00
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في حين انشغل الجميع بنبأ زواج الممثلة الأميركية جنيفر لوبيز والممثل الأميركي بن أفليك، بعد مرور 20 عاماً على خطبتهما الأولى، كانت طليقة الأخير الممثلة الأميركية جنيفر غارنر بعيدةً عن كل هذه الأحداث، حيث كانت تستمتع بوقتها بهدوءٍ بعيداً عن المدينة.
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ووثقت غارنر، في مجموعة من الصور رحلتها التي قامت بها في مكان مثالي بعيدًا عن مدينة لاس فيغاس، إذ قضت عطلة نهاية الأسبوع في بحيرة تاهو بكاليفورنيا.
وفي الصور، ظهرت غارنر وهي مبتسمة ومستمتعة بإجازتها التي تخللها مغامرات بالمظلة وهي تحلّق على ارتفاع عالٍ، وكذلك القيام بركوب الدراجة بالقرب من الماء، والسير في المسارات التي تصطف على جانبيها الأشجار، كما قضت بعض الوقت في التزلج الهوائي بمفردها.
وجاءت هذه الإجازة يوم الأحد وهو اليوم الذي يلي قيام جنيفر وبن أفليك بالزواج في إحدى كنائس لاس فيغاس بحفل بسيط.
المصدر: زهرة
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