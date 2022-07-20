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فنون ومشاهير

فخامة منزل الفنان عاصي الحلاني في البقاع حديث الجمهور.. وزوجته كوليت تتألق بالأخضر (صور)

Lebanon 24
20-07-2022 | 02:50
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نشر الفنان عاصي الحلاني صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على انستغرام خلال تواجده في منزله في قريته الحلانية في البقاع حيث يملك هناك مزرعة.

 

ويغلب على المنزل الديكور بالطابع القرويّ، وقد زينّ سقفه بالقرميد الأحمر، ومداخله بالورود والأشجار، إضافة لوجود اسطبل خاصّ لتربية الخيول، ولمكان مخصّص لممارسة هواياته المفضّلة.

 

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كما يوجد حوض سباحة في حديقة المنزل.

 

وظهر عاصي إلى جانب أحد الخيول وهو معروف بحبه لهواية ركوب الخيل.

 

كما نشر عاصي صورة ظهرت فيها زوجته كوليت وابنه الوليد داخل السيارة. وعلق بوضع إشارة القلوب على الصورة.

 
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