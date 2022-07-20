رقصة عابد فهد وزوجته الإعلامية الشهيرة في حفل جورج وسوف حديث المواقع.. شاهدوا الفيديو

أحيا الفنان السوري جورج وسوف، مؤخرا حفلا غنائيا في قبرص، حضره عدد كبير من الجمهور، حيث قدم وسوف أجمل اغنياته وأشعل المسرح ضمن أجواء مميزة، ليتفاعل الجمهور مع سلطان الطرب بشكل لافت.

ابرز الحاضرين كان الممثل السوري عابد فهد وزوجته الاعلامية زينة اليازجي، وهما لفتا الانظار بطريقة تفاعلهما مع اغنيات جورج وسوف، خصوصا انهما يكنّان محبة عارمة للفنان السوري، كما لفتا الأنظار برقصهما أثناء الحفلة.

وفي التفاصيل، ظهر عابد فهد وزوجته في الصفوف الأمامية من الحفل، كما تصدرت رقصتهما على أنغام اغنيات جورج وسوف حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اذ رقصا بعفوية كبيرة في دلالة على انسجامهما مع اغنيات الوسوف واستمتاعهما بوقتهما في الحفل.

Advertisement View this post on Instagram

A post shared by One TV (@onetvlebanon)





(الجديد)