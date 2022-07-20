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فنون ومشاهير
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال
Lebanon 24
20-07-2022
|
08:00
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قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الجيزة تأجيل جلسة محاكمة المتهمَيْن بقتل المذيعة شيماء جمال، لجلسة 13 آب للاطلاع.
وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد حسين عبدالتواب، عضو مجلس القضاء الأعلى، قد حددت جلسة، اليوم الأربعاء، للنظر في القضية أمام محكمة جنايات الجيزة.
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وهناك ترقب شعبي لبدء محاكمة المتهمَيْن أيمن عبدالفتاح محمد حجاج وحسين محمد إبراهيم الغرابلي، المحبوسين احتياطيا على ذمة اتهامهما بارتكاب جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار.
(العربية)
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