إبنة فنان راحل شهير تتّهم شرطياً بشتم والدها!

Advertisement

اتهمت إخلاص ابنة الفنان السعودي القدير طلال مداح، عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، أحد رجال الشرطة بشتم والدها الراحل.وكتبت اخلاص طلال مداح على تطبيق "سناب شات": "بدأت شخصية إخلاص مشاكل وبدأ الشر عندي... رايحة أعمل بلاغ على واحد شتم بابا بالشرطة يانا ياهو". وأضافت: "نو مووور طيبة... اكتشفت إن الطيب ما ينفع مع بعض الناس“، من دون أن تكشف ابنة عن الشخص الذي أساء إلى والدها.وكانت السلطات المختصة قد أصدرت توجيهاتها باستثناء منزل مداح من قرار إزالة العشوائيات في محافظة جدة.وقال الإعلامي أحمد العرفج عبر برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية": "تمت متابعة إجراءات إيقاف إزالة منزل الفنان الراحل على عدة مستويات، بدءاً من تفاعل لجنة الإزالة مع المناشدات الإعلامية لاستثناء المنزل إلى أمين جدة ووزير الثقافة، الذين تابعوا موضوع المنزل أولاً بأول".