ممثل لبناني يدخل القفص الذهبي... وهذه زوجته الجميلة! (صور)

دخل الممثل حسين فنيش القفص الذهبي، وتزوج من لميس عجمي يوم أمس، بحضور العائلة والاصدقاء، والزملاء من عالم الفنّ والتمثيل.

وأحيا الفنان علاء زلزلي الحفل، فيما تألقت العروس بإطلالة أنيقة بفستان زفاف من توقيع المصمم العالمي علي عاصي.