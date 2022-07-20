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فنون ومشاهير
"نتفلكس" تخسر نحو مليون مشترك في 3 أشهر
Lebanon 24
20-07-2022
|
16:00
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قالت شركة "نتفلكس"، الثلاثاء، إنها خسرت 970 ألف مشترك في الفترة من نيسان وحتى حزيران الماضيين، لتتجنب بذلك أسوأ سيناريو توقعته الشركة، لكنها قدمت توقعات أقل من توقعات "وول ستريت" للربع الحالي.
وتخطط منصة البث عبر الإنترنت لإطلاق فئة جديدة من الاشتراكات مدعومة بالإعلانات العام المقبل، وحذرت من أن ارتفاع الدولار يؤثر أيضا على الإيرادات من المشتركين في الخارج.
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وحذرت "نتفلكس" في نيسان من أنها تتوقع خسارة مليوني عميل في الربع الحالي، الأمر الذي صدم "وول ستريت" وأثار تساؤلات حول آفاق النمو على المدى الطويل.
وفي حين أن عدد العملاء الذين خسرتهم "نتفلكس" في الربع الثاني كان أقل من المتوقع، فإنها قدرت أن عدد العملاء الجدد في الفترة من تموز إلى أيلول سيصل إلى مليون.
وكان محللو "وول ستريت" يتوقعون 1.84 مليون مشترك جديد، وفقا لمحللين.
وفي رسالة إلى المساهمين، قالت الشركة إنها درست التباطؤ بشكل أكبر، الذي نسبته إلى مجموعة متنوعة من العوامل من بينها مشاركة كلمات المرور والمنافسة والركود الاقتصادي.
وما زالت "نتفلكس" هي خدمة البث المهيمنة في أنحاء العالم، مع ما يقرب من 221 مليون مشترك عالميا.
(سكاي نيوز عربية)
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