هل عادت اصالة نصري الى سوريا؟

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(الجديد)

فوجئ الجمهور السوري اليوم بسماع اغنيات الفنانة اصالة نصري على الشاشات السورية بعد انقطاع دام لأكثر من عشر سنوات بحسب ما ورد في موقع "مختصر مفيد".كما اورد الموقع ان اصالة تتحضر لاصدار البوم جديد منوعا بين اللهجات اللبنانية و المصرية و الكردية.