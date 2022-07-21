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فنون ومشاهير

رسالة من سيرين عبد النور الى شيرين عبد الوهاب.. هذا ما قالته

Lebanon 24
21-07-2022 | 11:00
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توجهت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور برسالة الى الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب التي تصدرت يوم امس بعد تصريحاته عن معاناتها الزوجية.
وكتبت سيرين في تغريدة على حسابها عبر تويتر: " كل الحب والدعم لفنانة مليانة مشاعر بكل تفاصيلها" موجهة كلامها الى شيرين عبد الوهاب.
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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور سيرين حيث دعم البعض موقفها في حين فضل البعض الآخر الانتظار وسماع القصة من الطرف الآخر.
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