رسالة من سيرين عبد النور الى شيرين عبد الوهاب.. هذا ما قالته

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وكتبت سيرين في تغريدة على حسابها عبر تويتر: " كل الحب والدعم لفنانة مليانة مشاعر بكل تفاصيلها" موجهة كلامها الى شيرين عبد الوهاب.وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور سيرين حيث دعم البعض موقفها في حين فضل البعض الآخر الانتظار وسماع القصة من الطرف الآخر.