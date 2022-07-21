فنانة لبنانية تدخل القفص الذهبي... ولكن حفل الزفاف مؤجل! (صور وفيديو)

عقدت الفنانة اللبنانية نور صعب قرانها على رجل الأعمال توفيق حمزة في حفل عائلي بسيط اقتصر على حضور أفراد العائلة والأصدقاء المقرّبين.

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وعلمت "لها" أن صعب أجلّت حفل الزفاف إلى شهر تشرين الأول المقبل لظروف عائلية خاصة، بخاصة أنها فُجعت بوفاة جدتها في الآونة الأخيرة.

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يُذكر أن نور صعب تطل قريباً على جمهورها من خلال بطولة عدد من الأعمال الدرامية، على غرار مسلسل "ذهب أيلول" من تأليف محمد عريقات وإخراج حماد الزعبي بشخصية "نورا"، ومسلسل "أسماء من الماضي" من كتابة زينة عبدالرازق وإنتاج واخراج إيلي معلوف بشخصية "ناديا".

(لها)