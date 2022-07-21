Advertisement

فنون ومشاهير

فنانة لبنانية تدخل القفص الذهبي... ولكن حفل الزفاف مؤجل! (صور وفيديو)

Lebanon 24
21-07-2022 | 04:26
A-
A+
Doc-P-973291-637939997066047334.jpeg
Doc-P-973291-637939997066047334.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

عقدت الفنانة اللبنانية نور صعب قرانها على رجل الأعمال توفيق حمزة في حفل عائلي بسيط اقتصر على حضور أفراد العائلة والأصدقاء المقرّبين.

 

Advertisement
 
 
 
 

وعلمت "لها" أن صعب أجلّت حفل الزفاف إلى شهر تشرين الأول المقبل لظروف عائلية خاصة، بخاصة أنها فُجعت بوفاة جدتها في الآونة الأخيرة.

A post shared by Laha Magazine - مجلة لها (@lahamag)

 

 
 

يُذكر أن نور صعب تطل قريباً على جمهورها من خلال بطولة عدد من الأعمال الدرامية، على غرار مسلسل "ذهب أيلول" من تأليف محمد عريقات وإخراج حماد الزعبي بشخصية "نورا"، ومسلسل "أسماء من الماضي" من كتابة زينة عبدالرازق وإنتاج واخراج إيلي معلوف بشخصية "ناديا".

(لها)

المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:15 | 2022-07-21
08:00 | 2022-07-21
07:50 | 2022-07-21
05:00 | 2022-07-21
04:48 | 2022-07-21
03:34 | 2022-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website