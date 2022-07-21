29
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
24
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
22
o
بعلبك
21
o
بشري
27
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
مكسيم خليل ونور علي ثنائي بنكهة تركية
Lebanon 24
21-07-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
"حب للإيجار" مسلسل تركي أنتج وعُرض عام 2015 واستمر عرضه حتى عام 2017 وهو مؤلف من 200 حلقة، ونقل بعدها إلى الدراما اللبنانية في اقتباس لم يلقَ النجاح المتوقع وكان بعنوان "50 ألف"؛ من إنتاج زياد شويري في خمسين حلقة عُرضت قبل سنوات على إحدى المحطات المحلية في لبنان.
Advertisement
لكن اليوم، وأمام اتجاه أم بي سي لمزيد من الإنتاجات العربية المقتبسة عن التركية، اتُّفق مع الممثل مكسيم خليل للقيام بدور البطولة أمام مواطنته نور علي التي وجدت نجاحها في مثل هذا النوع من الدراما، بعدما شاركت قبل ثلاث سنوات في مسلسل "عروس بيروت" ونالت شهرة واسعة، ثم شاركت في مسلسل "عالحلوة والمرة" السنة الماضية الذي صُوّر في تركيا بالكامل.
وتستعد الشركة المنتجة للبدء في شهر تشرين أول المقبل بتصوير المسلسل الجديد، ويشارك به من لبنان مجموعة من الممثلين منهم القديرة ليليان نمري، وجو صادر وغيرهم...
يُذكر أن مسكيم خليل لا يزال يصوّر دور البطولة في مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" من كتابة سامر رضوان، لكن لم يُعرف إذا كان سيُعرض في رمضان 2023 أو قبل الموسم الخاص بالمسلسلات .
من جهة ثانية، شاركت نور علي بطولة مسلسل "كسر عضم" الذي أثار ضجة واسعة خلال موسم رمضان للدراما هذه السنة، وجسّدت دور طالبة تُصاب بمرض الإيدز.
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
دولة عربيّة قد تُنقذ لبنان وأوروبا.. "كنزٌ" ينتظر الجميع!
Lebanon 24
دولة عربيّة قد تُنقذ لبنان وأوروبا.. "كنزٌ" ينتظر الجميع!
03:15 | 2022-07-21
21/07/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في بلدة لبنانيّة... 4 أشخاص قتلوا طفلا ضرباً حتى الموت!
Lebanon 24
جريمة مروّعة في بلدة لبنانيّة... 4 أشخاص قتلوا طفلا ضرباً حتى الموت!
06:15 | 2022-07-21
21/07/2022 06:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
طرح أميركي يلوح من بعيد: رئيس توافقي بمواصفات سركيس
Lebanon 24
طرح أميركي يلوح من بعيد: رئيس توافقي بمواصفات سركيس
04:00 | 2022-07-21
21/07/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم مصرف لبنان الجديد.. من المستفيد منه؟
Lebanon 24
تعميم مصرف لبنان الجديد.. من المستفيد منه؟
23:19 | 2022-07-20
20/07/2022 11:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لؤي علامة يُثير الجدل من جديد بملابسه.. شاهدوا كيف ظهر (صور)
Lebanon 24
لؤي علامة يُثير الجدل من جديد بملابسه.. شاهدوا كيف ظهر (صور)
04:48 | 2022-07-21
21/07/2022 04:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
11:00 | 2022-07-21
رسالة من سيرين عبد النور الى شيرين عبد الوهاب.. هذا ما قالته
09:15 | 2022-07-21
القبض على ملكة جمال وشريكها بعد 9 أشهر من المطاردة.. هكذا تم توقيفهما
08:00 | 2022-07-21
نجمة شهيرة تستفز الجمهور بحديثها عن طائرتها الخاصة.. ثمنها يساوي سعر 4 حقائب (فيديو)
07:50 | 2022-07-21
بطلة مسلسل "الهيبة" الممثلة اللبنانيّة الشابة تُرزق بمولودتها الاولى من زوجها الملاكم! (صورة)
05:00 | 2022-07-21
هل عادت اصالة نصري الى سوريا؟
04:48 | 2022-07-21
لؤي علامة يُثير الجدل من جديد بملابسه.. شاهدوا كيف ظهر (صور)
فيديو
ميقاتي: لا خيار للبنان إلا أن يكون مزدهراً
Lebanon 24
ميقاتي: لا خيار للبنان إلا أن يكون مزدهراً
05:14 | 2022-07-20
21/07/2022 23:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. شجار بين زوجين ينتهي بسقوطهما من على الشرفة شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. شجار بين زوجين ينتهي بسقوطهما من على الشرفة شاهدوا ماذا حصل
03:23 | 2022-07-20
21/07/2022 23:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة هزت بلدا عربيا: ابن الـ 13 اغتصب طفلة.. ماذا قال الشهود؟
Lebanon 24
حادثة هزت بلدا عربيا: ابن الـ 13 اغتصب طفلة.. ماذا قال الشهود؟
08:00 | 2022-07-19
21/07/2022 23:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact