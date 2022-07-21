مكسيم خليل ونور علي ثنائي بنكهة تركية ‎‎

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"حب للإيجار" مسلسل تركي أنتج وعُرض عام 2015 واستمر عرضه حتى عام 2017 وهو مؤلف من 200 حلقة، ونقل بعدها إلى الدراما اللبنانية في اقتباس لم يلقَ النجاح المتوقع وكان بعنوان "50 ألف"؛ من إنتاج زياد شويري في خمسين حلقة عُرضت قبل سنوات على إحدى المحطات المحلية في لبنان.لكن اليوم، وأمام اتجاه أم بي سي لمزيد من الإنتاجات العربية المقتبسة عن التركية، اتُّفق مع الممثل مكسيم خليل للقيام بدور البطولة أمام مواطنته نور علي التي وجدت نجاحها في مثل هذا النوع من الدراما، بعدما شاركت قبل ثلاث سنوات في مسلسل "عروس بيروت" ونالت شهرة واسعة، ثم شاركت في مسلسل "عالحلوة والمرة" السنة الماضية الذي صُوّر في تركيا بالكامل.وتستعد الشركة المنتجة للبدء في شهر تشرين أول المقبل بتصوير المسلسل الجديد، ويشارك به من لبنان مجموعة من الممثلين منهم القديرة ليليان نمري، وجو صادر وغيرهم...يُذكر أن مسكيم خليل لا يزال يصوّر دور البطولة في مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" من كتابة سامر رضوان، لكن لم يُعرف إذا كان سيُعرض في رمضان 2023 أو قبل الموسم الخاص بالمسلسلات .من جهة ثانية، شاركت نور علي بطولة مسلسل "كسر عضم" الذي أثار ضجة واسعة خلال موسم رمضان للدراما هذه السنة، وجسّدت دور طالبة تُصاب بمرض الإيدز.