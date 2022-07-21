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فنون ومشاهير

القبض على ملكة جمال وشريكها بعد 9 أشهر من المطاردة.. هكذا تم توقيفهما

Lebanon 24
21-07-2022 | 09:15
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أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، إلقاء القبض على فتاة مكسيكية شاركت في مختلف مسابقات ملكات الجمال في وطنها، بعد مطاردة استمرت تسعة أشهر في جميع أنحاء أوروبا، بتهمة سرقة 45 زجاجة من النبيذ الفاخر، تقدر قيمتها بنحو 1.7 مليون دولار أمريكي.
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وألقي القبض على الفتاة البالغة من العمر 29 عامًا وشريكها البالغ من العمر 47 عامًا عندما دخلوا كرواتيا عبر الجبل الأسود، وفقًا للشرطة الإسبانية، التي نشرت مقطع فيديو على حسابها على Twitter يوثق السرقة التي ارتكباها في أحد الفنادق. 
ووفقًا لمجلة فوربس، فقد هرب المشتبه بهما من الشرطة لمدة تسعة أشهر بعد مهاجمتهما الفندق، وهُو فندق فخم معروف يقع فِيْ مدينة كاسيريس المحاطة بالأسوار في غرب إسبانيا، والتي تضم مطعمًا داخليًا حاصل على نجمتي ميشلان.

ولم تكشف السلطات الرسمية عن أسماء المتهمين، بانتظار تسليمهما والتهم الموجهة إليهما، لكن الشرطة الوطنية الإسبانية قالت إن الرجل صدر بحقه مذكرتي توقيف أخريين في مدريد. 
المصدر: فوشيا
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