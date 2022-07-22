ما حقيقة إعتزال براد بيت التمثيل؟

بعد أن تصدّر خبرُ اعتزال الممثل العالمي براد بيت التمثيلَ قريباً، على أثر تصريحاته الأخيرة، نفى النجم أن يكون هذا ما قصده؛ مشيراً إلى أن كل ما يسعى له حالياً، هو اختيار الأعمال التي تناسبه، والاستمتاع بالحياة.

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وخلال ترويجه لفيلمه Bullet Train في باريس مؤخراً، تحدث براد بيت مع وكالة AFP وقال، إن كل ما كان يعنيه في حديثه السابق، أنه في سن الثامنة والخمسين، اتخذ قراراً بالاستمتاع بالحياة إلى أقصى حد، واختيار أعماله التمثيلية بتأنٍّ، لكنّ ذلك لا يعني أبداً أيَّ توجُّه للاعتزال.

وقال براد بيت: "لم يكن ذلك ما قصدته؛ بل ما أردت قوله هو أنني أستعد لبلوغ المحطة الأخيرة والفصل الأخير، وبات السؤال المطروح حالياً: كيف أرغب في تمضية هذا الوقت”.

حديث براد بيت عن الاعتزال

وكان اسم النجم الأمريكي الشهير براد بيت، قد تصدّر عناوينَ الأخبار، بعد أن ألمح في مقابلته الأخيرة، إلى اقتراب نهاية مسيرته الفنية بعد 30 عاماً من النجاح.

وقال الزوج السابق للنجمة أنجلينا جولي، في مقابلة له مع مجلة "GQ": "أعتبر نفسي في محطتي الأخيرة، في الفصل الدراسي الأخير.. كيف سيكون هذا القسم؟ وكيف أريد تصميم ذلك؟".

وتابع براد بيت حديثه بالقول: "أنا من الكائنات التي تتحدث من خلال الفن الذي تقدمه؛ لذا.. إذا لم أجد ما يستحق أن أقدمه؛ فسأبتعد بطريقة ما".

وفي المقابلة نفسها، تطرّق براد للحديث عن طلاقه؛ حيث كشف أنه عانى من الكوابيس والآلام النفسية لعدة سنوات بعد طلاقه من أنجلينا جولي، وفضّل الوحدة والبقاء من دون ارتباط.

وشرح بيت أنه عانى من كابوس متكرر طارده لمدة 4 أو 5 أعوام بعد الطلاق، وقال: "يكون ذلك دائماً في الليل، في الظلام، وأنا أسير على رصيف في حديقة أو على مَمشى خشبي، وبينما كنت أعبر تحت مصباح شارع كمن يطارد الأرواح الشريرة، كان أحدهم يقفز من الهاوية ويطعنني في ضلوعي، أو ألاحظ أنني مُلاحَق، ولكنني أدرك أنني محاصَر لإلحاق ضرر جسدي بي، أو أن تتم مطاردتي في منزل مع طفل كنت سأساعده في الهروب، ولكن تم تعليقه على سطح السفينة".

وأكد النجم البالغ من العمر 58 عاماً، أنه تخلص من كل ذلك وتوقفت كل تلك الأحلام، بعد أن أصبح قادراً على استخلاص الحقائق حول المخاوف والشعور بعدم الأمان والوحدة، تماماً حيث كانت تدور في الغالب حول الاحتياجات المدفونة.

(سيدتي)