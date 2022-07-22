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فنون ومشاهير

لأول مرة... جويل مردينيان تكشف سراً عن انفصالها

Lebanon 24
22-07-2022 | 11:00
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كشفت الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان عن كواليس الانفصال وكشفت في لقائها مع برنامج من القلب عن سر يتعلق بفترة انفصالها عن زوجها لأول مرة.

وقالت جويل مردينيان متحدثة عن أول موقف لها بعد الانفصال بيوم واحد: "أنا تركت زوجي في شهر 8 أنا المفروض أبدأ تصوير في شهر 9، برجع دبي أقعدت مع المدير التنفيذي قلت له أنا وكمال تركنا بعض بس ما تشيل هم أنا ما راح أعلن عن هذا، ده تغيير حصل وهو هيكون في البيت أب لإيلا وبس، لما بدأنا البرنامج، وهذا سر لأول مرة، لما بدأنا البرنامج واحد من المنتجين كان حلمه أنه يخلص البرنامج وإحنا مطلقين.. ده كان دراما كبيرة".
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جويل مردينيان كانت قد أعلنت انفصالها عن زوجها لفترة شهرين، مشيرة إلى أنه جرحها عندما أعجب بامرأة أخرى، وأوضحت أنها لا تغار، ولكن هذا الموقف تسبب لها بجرح كبير، وطردت الفتاة على الفور من العمل، كما واجهت زوجها بما فعل لأنها تفضل المواجهة ولا تستطيع الكتمان.

وفي لقاء سابق لها مع الإعلامية ياسمين عز قالت جويل: "أنا امرأة لا أغار على زوجي، ولكن حدث موقف جرحني، حيث أعجب بامرأة أخرى في العمل ونظراته كانت غير مريحة بالنسبة لي، ولكنه أنكر، وقررت طردها من العمل ولكني انجرحت لأني شعرت بالخبث منهما".

وأضافت: "واجهت زوجي بما فعله، لأني لا أستطيع الكتمان داخلي وأفضل المواجهة دائما، ولذلك قررت طردها من العمل لأني المديرة كما أني أؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة، والأزمة أن الرجل الشرقي صعب تضعي له حدود، انفصلنا مكنش مجرد خناق.. وأنا ما كان بدي أرجع.. كان فيه مشاكل في حياتنا كأي زوجين لكن محدش بالسوشيال ميديا يعرف عنها شيء.. وصلت لمرحلة لم أكن أتحمل أي شيء سلبي في علاقتنا".

وقالت الإعلامية الشهيرة: "كنت عايزة يكون فيه كونترول على حياتي.. عايزة حياتي تكون إيجابية.. يكفيني شغلي.. ويكفيني أني بربي تلات أولاد أعمارهم 20 سنة و11 سنة و3 سنوات كل واحد فيهم عنده مشاكله المختلفة.. مفيش ست بتاخد قرار الانفصال عن جوزها ببساطة". وعن علاقة زوجها بوالديها قالت: "كنت أزعل من أمي وأبي بسبب أنهم مسالمون مع زوجي.. كنت بقول لهم أنا محتاجة حد يخاف منه جوزي حتى ما يزعلني.. لكن أمي ست زكية جدًا في التعامل مع مشاكلي أنا وزوجي حفاظًا على أولادي وبيتي.. مش ممكن أزعل من أمي".

وعن عودتهما قالت جويل مردينيان: "عملي مفاجأة ونزل على ركبته ورجعلي حرف K لأنه اتسرق مني، وبعدي بستحي من جوزي إذا عملي مفاجآت كبيرة بس أنا مبسوطة صراحة بكل شيء صار".
 
(ليالينا)
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