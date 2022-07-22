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فنون ومشاهير
قضية أمبر هيرد وجوني ديب لم تنتهِ... إليكم آخر التطورات
Lebanon 24
22-07-2022
|
01:30
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أبلغت أمبر هيرد محكمة في فرجينيا أنها ستستأنف حكما بسداد مبلغ 10.35 ملايين دولار لزوجها السابق جوني ديب، في قضية تشهير بارزة.
وقدم محامو أمبر هيرد إخطارا باستئناف الحكم في محكمة مقاطعة فيرفاكس، حيث استمعت المحكمة لمدة 6 أسابيع إلى شهادات هيرد وديب.
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من خلال الإخطار يتم إبلاغ المحكمة أن هيرد تعتزم استئناف هذا الحكم، بالإضافة إلى أحكام أخرى أصدرها القاضي، ومنها رفض طلب هيرد بإلغاء الحكم، وكذلك رفض طلب إعادة المحاكمة.
وقال متحدث باسم هيرد في بيان "نعتقد أن المحكمة ارتكبت أخطاء حالت دون إصدار حكم عادل ومنصف.. لذلك نستأنف الحكم"، بحسب ما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس.
وكان بطل سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي" أقام دعوى قضائية ضد هيرد بتهمة التشهير في مقال رأي نشرته في ديسمبر 2018 في صحيفة واشنطن بوست، وصفت فيه نفسها بأنها "شخصية عامة تمثل العنف المنزلي".
وزعم محامو جوني ديب أن المقال شهر بالنجم، على الرغم من أنه لم يأت على ذكر اسمه مطلقا.
وأقامت هيرد دعاوى مضادة، زاعمة أن محامي ديب السابق شهر بها من خلال وصف مزاعمها بالإساءة إليها بأنها "خدعة".
وأمرت هيئة محلفين هيرد بسداد 10 ملايين دولار تعويضا لديب، و5 ملايين دولار كتعويض عقابي.
وتم تخفيض التعويض العقابي إلى 350 ألف دولار بموجب حد اقصى حدده الدولة.
ومنحت هيئة محلفين هيرد مليوني دولار في دعواها المضادة بحق محامي ديب السابق.
(سكاي نيوز)
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