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فنون ومشاهير

ستيفاني صليبا تحتفل بوداع عزوبية شقيقتها.. والجمهور ينتقد إطلالتها شاهدوا كيف بدت (صور وفيديو)

Lebanon 24
22-07-2022 | 04:00
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احتفلت مساء أمس الخميس الممثلة ستيفاني صليبا بسهرة وداع عزوبية شقيقتها "ماريلين" التي تستعد لدخول القفص الذهبي.

 

وانتشر العديد من الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الحفل، وظهرت ستيفاني بـ "جمبسوت" ضيق باللون "السومو"، وكان لافتا الحذاء الضخم الذي نسقته مع ملابسها باللون الأسود الأمر الذي عرضها للانتقادات، مشيرين إلى ان إطلالتها كانت غير موفقة.

 
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في حين ظهرت العروس بـ "كروب توب" وتنورة باللون الأبيض.

 

 

A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)

 

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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