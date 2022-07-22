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فنون ومشاهير

عبير نعمة تعلّق على أغنية شقيقها جورج الجديدة... هذا ما قالته

Lebanon 24
22-07-2022 | 03:00
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روجت الفنانة عبير نعمة عبر حساباتها الرسمية لأغنية شقيقها الفنان جورج نعمة الجديدة، والتي تحمل عنوان ”هيدا حالي“.

وكتبت: ”أغنية جورج صارت موجودة، بتاخد العقل، مبروك خيي“.

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يذكر أن الأغنية من كلمات منير بو عساف، ألحان وتوزيع بلال الزين.

عبير نعمة

جورج نعمة

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