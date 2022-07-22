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فنون ومشاهير

العثور على فنانة شهيرة ميتة في منزلها.. اسباب الوفاة غامضة

Lebanon 24
22-07-2022 | 06:45
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عثرت الشرطة الأميركية على الفنانة شونكا دوكوريه جثة في منزلها، عن عمر ناهز 44 عاماً.

وأعلنت شرطة مدينة ناشفيل أن المغنية والممثلة التي اشتُهرت بشخصية مغنية البلوز بـ"يغ ماما ثورنتون" في فيلم "إلفيس" قد تم العثور عليها ميتة، بعدما وجدها أحد طفليها الصغيرَين فاقدةً للوعي، فهرع إلى جيرانه الذين اتصلوا بالنجدة.
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المصدر: لها
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