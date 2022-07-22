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فنون ومشاهير
عمرو دياب يحتفل بالمليارات
Lebanon 24
22-07-2022
|
14:00
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كشفت أنغامى عن أعلى خمس أغنيات استماعاً لعمرو دياب، وجاءت فى المرتبة الأولى أغنية "تملي معاك"، وفى المرتبة الثانية "يتعلموا"، وجاءت أغنية "أماكن السهر" فى المركز الثالث، وتلتها في المرتبة الرابعة أغنية "أنت الحظ"، وأخيراً في المرتبة الخامسة أغنية أجمل عيون "برج الحوت".
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اتفاق حصري
فقد صرح المهندس حسام الجمل المدير الإقليمي لأنغامي مصر وشمال أفريقيا في تصريحات خاصة لنواعم بأن سباق الاستماعات على أنغامي يكون انعكاساً لذوق المستمعين وقوة جودة المحتوى وليس هناك أي تدخل بشري في عدد المستمعين أو تصدّر فنان ما الترند على "أنغامي".
وأشار إلى أن منصة أنغامي دخلت في شراكة استراتيجية حصرية لبث اغاني عمرو دياب التى تنتجها شركته "ناي فور ميديا"، وجميع إصداراته المقبلة من الأغاني حصرياً عبر المنصة التي يستخدمها أكثر من 75 مليون مستخدم منذ شهر فبراير ٢٠٢٢ مستمرين بمساهمتنا بكل فخر في تقديم الثقافة العربية على المسرح الدولي.
أول مطرب
عمرو دياب هو أول مطرب عربي يطرح أعماله الغنائية التي أنتجها حصرياً عبر منصة أنغامي فقط، وهي الاتفاقية التى أعلنت عنها المنصة قبل عدة أشهر في احتفالية كبرى تزين خلالها برج خليفة في دبي بصورة الهضبة.
واحتفل الفنان عمرو دياب بتخطيه المليار استماع عبر تطبيق أنغامي، ونشر فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وعلق عمرو دياب على الفيديو وكتب: "عمرو_دياب أول فنان عربي يتخطى المليار استماع على #أنغامي"، وتضمّن الفيديو أكثر من 5 أغانيات تم الاستماع إليها على التطبيق وهي بالترتيب من الأكثر استماعاً إلى الأقل استماعاً: تملي معاك، يتعلموا، أماكن السهر، إنت الحظ، وأجمل عيون.
المصدر: نواعم
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