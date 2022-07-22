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فنون ومشاهير

بعد اتّهامها بإجراء الكثير من عمليّات التجميل...كيف ردّت سارة أبي كنعان على منتقديها؟

Lebanon 24
22-07-2022 | 09:43
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أكدت الممثلة سارة أبي كنعان أنّها لم تنزعج من الحملة التي شنّها بعض الاشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين اتّهموها بإجراء الكثير من عمليّات التجميل. وقالت "شو بدنا نعمل، الناس بدها تحكي وأنا ما بسمع لحدا".
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واعتبرت أبي كنعان في حديثٍ لـ"فوشيا" أنّ "هذا الامر مجرّد سخافة". ودعت الذين ينتقدوها إلى التصالح مع أنفسهم، والاهتمام بأمورهم الخاصة.
 
 
(فوشيا)

فنون ومشاهير

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