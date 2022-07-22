وفاة فنان سوري شهير

توفي في العاصمة السورية دمشق، اليوم الجمعة، الفنان التشكيلي السوري عبد الله السيد، عن عمر يناهز 81 عاما.



ويعرف الفنان عبد الله السيد، أحد أبرز الأسماء في النحت والفن التشكيلي السوري، بأنه من قام بتنفيذ تمثال صلاح الدين الأيوبي الشهير في دمشق.وقال ابن شقيقته وديع عطفه، عبر الهاتف لوكالة فرانس برس "توفي خالي صباح اليوم الجمعة وفاة طبيعية في منزله بدمشق".

Advertisement