ابنة عبد المنعم عمايري وأمل عرفة تدخل الوسط الفني

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أعلنت سلمى عمايري ابنة النجمين عبد المنعم عمايري وأمل عرفة عن دخول الوسط الفن بشكل رسمي.وكشفت سلمى من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" عبر "الستوري" عن صورة العقد الذي وقعته للانضمام لأسرة مسلسل "وصايا الصبار" ضمن فريق الإخراج بمهمة مساعد مخرج متدرب.