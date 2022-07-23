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فنون ومشاهير

تدهور صحة فنان عربي قدير بعد إصابته بالسرطان.. وغموض بشأن وضعه!

Lebanon 24
23-07-2022 | 08:00
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يرغب الفنان المصري هشام سليم بأن يكون وضعه الصحي بعيداً من أعين الإعلام، رغبة منه في فرض الخصوصية على نفسه، لاسيما منذ أن أعلن إصابته بالسرطان وسط صدمة كبيرة من جانب محبيه.

 

ووسط الغموض بشأن وضع سليم الصحي، كشف مصدر مقرب منه أنه يعاني من وضع صحي متدهور هذه الأيام بسبب الإصابة بمرض السرطان، موضحاً أنه بدأ في جلسات علاج الكيماوي الفترة الماضية مع متابعة طبية صارمة من جانب أحد الأطباء المتخصصين في هذا الأمر.

 

وبين المصدر أن أسرته تفرض حالة من التكتم الشديد على وضعه الصحي كونها لا ترغب في المتاجرة بمرضه في ظل انتشار السوشيل ميديا التي يحقق منها البعض مكاسب دون رقابة، مشيراً إلى أن هذا الأمر جاء بقرار من هشام سليم نفسه الذي يرفض أن يتم نشر أنباء مرضه.

 

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وبالعودة إلى نقابة المهن التمثيلية للاطمئنان على وضع هشام سليم الصحي، أبلغت نهال عنبر المسؤولة عن الملف الطبي بالنقابة أنها لا تعلم شيئاً عنه بسبب قراره وعائلته بعدم التحدث في شأن مرضه إطلاقاً، مشددة في تصريح لـ"فوشيا" أنها حاولت التواصل مع الكثير من الزملاء في النقابة ربما يعرف أحد معلومة عنه أو احتياجه إلى الذهاب للمستشفى والتكفل بعلاجه لكن لا أحد يعرف عنه شيئا.

 

وبينت عنبر، أنها لا تحاول خرق ما قررته أسرة هشام سليم لأن هذه خصوصية يجب أن تحترم، كما رفضت أن تتواصل مع الفنانة يسرا باعتبارها من العائلة للاطمئنان على صحة هشام سليم.

 

وأعلن هشام سليم، في وقت سابق إصابته بالسرطان مبيناً أنه يتعامل معه برضا تام، قائلاً في تصريحات له: "الحمد لله أنا صحتي جيدة وراضي بقضاء الله وقدره وأقيم حاليًا في مدينة العين السخنة".

(فوشيا)

المصدر: فوشيا
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