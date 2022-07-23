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فنون ومشاهير

ظهور نادر لزوجة بديع أبو شقرا.. شاهدوا كيف تحدته على الهواء (فيديو)

Lebanon 24
23-07-2022 | 03:54
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شارك الممثل بديع أبو شقرا في برنامج "كتاب الشهرة" على شاشة قناة "الجديد".

 

وتحدّث بديع بكل جرأة عن الفن والسياسة والدين، وأعلن موقفه من كل ما يحصل اليوم على كافة الأصعدة.

 

وكشف بديع في الحلقة بأنه لا يؤمن بيوم القيامة المتعارف عليه، كما دافع بشراسة عن المرأة وحقوقها، وصولاً إلى ثورة 17 تشرين وتعرضه للتهـديد.

 

ولأول مرة وبظهور نادر أطلت زوجة بديع داخل استديو "كتاب الشهرة وتحدته مباشرة على الهواء".

 

ولدى سؤاله ان كان يقدم مشهد قبلة مع شاب، أجاب بديع بانه لا يمانع الأمر إذا تطلب الدور ذلك، ما أثار موجة انتقادات واسعة من قبل الجمهور.

 

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المصدر: الجديد
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