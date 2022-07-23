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فنون ومشاهير

بعد غياب.. فضل شاطر يظهر مع حفيدته شاهدوا كيف أصبح (صورة)

Lebanon 24
23-07-2022 | 04:09
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انتشرت صورة عبر موقع "تويتر" للفنان فضل شاكر ظهر فيها بلقطة عفوية مع حفيدته وقد تم تداولها من قبل المتابعين.

 

وبدى فضل في الصورة جالسا داخل منزله يتصفح هاتفه الجوال، بينما تجلس الى جانبه حفيدته التي لم يظهر وجهها في الصورة ويحتضنان بعضهما البعض.

 

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وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ كان من التعليقات "يا الله ، فاضل شاكر فنان لن و لم يأتي بعده شي حد، حالة برا تصنيف و صوت منفرد ، اشتقنا له و ان شاء الله نلقتي بيك قريباً يا  ملك الغناء".

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