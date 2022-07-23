نجوم ندموا على أعمال رغم تحقيقها نجاحاً كبيراً

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قد لا يصدق البعض أن هناك بعض النجوم الذين ندموا ندماً كبيراً على أعمال ناجحة قدموها، ولايزال الجمهور يستمتع بمشاهدتها حتى الآن، رغم مرور سنوات على تقديمها.دانيال كريج"قد أقطع يدي قبل أن أقدم دور بوند مرة أخرى"، كلمات حاسمة استخدمها النجم دانيال كريج، مؤكداً أنه لن يعود لتقديم شخصية جيمس بوند في السلسلة الشهيرة من جديد.وأعلن دانيال كريج كرهه لشخصية جيمس بوند، وأكد أنه لن يعود لتقديمها، لكن يبدو أن مضاعفة أجره جعلته يتراجع عن الأمر، ليعود لتقديمها بعد ذلك.كيت وينسلتعلى الرغم من نجاح دور "روز"، الذي قدمته النجمة كيت وينسلت، فإنها تكرهه بشدة، وتؤكد أنها لا تحب أن ترى نفسها في فيلم "تيتانيك"، حيث كانت تتحدث بلهجة مصطنعة بحسب ما وصفت، قائلة: "ولهجتي يا إلهي أنا فقط لا أستطيع مشاهدة نفسي، كنت أقوم بالتمثيل فعلاً، وأرجو أن يكون الأمر قد تغير حالياً".كما أبدت كيت وينسلت ندمها على هذا الدور بسبب مشهد الصورة العارية، وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة، فإنها لاتزال تواجه مشاكل بسبب طلب البعض أن توقع لهم على هذه الصورة.فيولا ديفيسأبدت النجمة فيولا ديفيس ندمها على تقديم دور في فيلم "The Help"، فعلى الرغم من ترشيحها لجائزة أوسكار عن هذا الدور، فإنها شعرت بأنه لم يتح لها الحديث عن معاناة أصحاب البشرة السمراء كما ينبغي، ما دفعها للشعور بالندم.كاثرين هيغلترشحت الممثلة كاثرين هيغل عن دورها في فيلم "knocked up"، للعديد من الجوائز، حيث يعتبر من أشهر وأنجح أدوارها، لكنها تكره هذا الدور، بسبب رؤيتها أنه ظلم المرأة، وعمل على إظهارها بصورة سيئة بينما عمل على تجميل صورة الرجل.هاريسون فورددور المحقق الذي قدمه النجم هاريسون فورد في فيلم "Blade Runner"، وحقق نجاحاً كبيراً، يكرهه فورد لسببين: الأول أنه لم يحقق في أي شيء طوال الفيلم، والثاني تعقيد الأحداث التي جعلته يشعر بعدم ارتياح أثناء المشاهدة.