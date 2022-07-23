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فنون ومشاهير

عمرو مصطفى يثير الجدل بهجومه على مطرب ويصفه بـ"جدو".. من يقصد؟

Lebanon 24
23-07-2022 | 16:00
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أثار الملحن عمرو مصطفى، حيرة جمهوره بعدما وجه عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك" هجوماً حادا على أحد المطربين، وصفه بـ"جدو"، وذلك بسبب إساءة جمهور ذلك المطرب له على صفحته، لأغنيته الجديدة "إلا أنا".

وعلق الكثير من جمهور عمرو مصطفى على منشوره بوضع بعض التخمينات عن المطرب المقصود حيث توقع بعض المتابعين بأن الفنان الموصوف بـ"جدو" والمقصود الإساءة له من عمرو مصطفى هو "عمرو دياب".
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وكتب عمرو مصطفى منشوراً مطولاً، وقال فيه: "رسالة لجدو، هتبعت ناس ولجان تشتم على الصفحة، ولا هيهز شعرة مني فلوس بترميها في الأرض، هتبعت ناس تقول صوته وحش ملكش دعوة أنا هغني وصوتي وحش، هتروح تخلي ناس تسرب الأغاني هطلع أفضحك، وساعتها هتكون نهايتك بجد".
المصدر: لها
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