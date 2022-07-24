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فنون ومشاهير

هذا الفنان يسمح لمعجبيه بالتقاط صور معه مقابل 1000 دولار!

Lebanon 24
24-07-2022 | 05:00
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على الرغم من أنّ الفنان الأميركي كريس براون يتقاضى مئات آلاف الدولارات مقابل جولاته الغنائيّة التي يجريها على مدار العام، فإنه متهمٌ باستغلال جمهوره والحصول منهم على أموال مقابل التقاط صور تذكارية معهم بعد حفلاته.
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ووفقاً لما ذكرته صحيفة TMZ المتخصصة بأخبار المشاهير، فإن كريس براون يتقاضى 1000 دولار مُقابل كل صورة مع معجبيه. 
من جهته أوضح موقع راديو Capital XTRA، وهو أكبر محطة "هيب هوب" في الولايات المتحدة، أن براون يكسب هذه الأموال الإضافية من خلال بيع بطاقات حفلاته على شكل حزمات، من بينها بطاقات تتضمن صوراً مع المغني الأمريكي، بينما تأتي أغلى حزمة وهي الـVIP بسعر 3500 دولار ، وتتضمن مقعداً في الصف الأمامي وإمكانية التقاط الصور مع براون.


يونغ بلو، وهو مغني راب أمريكي، يحظى بشهرة متصاعدة منذ أغنيته المنفردة "You're Mines Still" في 2020، أعاد تغريد صورة أحد المعجبين مع كريس براون، وأبدى رأيه بأن السعر باهظ حقاً، وكتب: "1000 دولار لذكرى! من أجل لحظةٍ مدى الحياة ليس بالأمر السيئ، لن يكون لديك ذكريات عندما تتقدم في العمر، الشيء الوحيد الذي ستتذكره هو دفع الفواتير".

فيما علّق أحد مستخدمي تويتر على الموضوع قائلاً: "1000 دولار ليست من أجل مجرّد صورة، بل إنها من أجل اللقاء والتحية، يمكنك رؤيته والتحدث معه، وسوف يوقع سلعك السياحية ويمكنك التقاط صورة معه إذا كنت تريد ذلك، سأدفع أيضاً".
 
(عربي بوست)
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