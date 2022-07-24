ما سبب غياب عادل إمام عن فرح ابنة شقيقه؟

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غاب الزعيم عادل إمام عن حفل زفاف فرح إمام، ابنة شقيقه المنتج عصام إمام، ما أثار قلق جمهوره على صحته، خاصة وأن الزعيم أصبح نادر الظهور في الفترة الأخيرة.ونتيجة لغياب الزعيم شعر الجمهور بقلق، ما تسبب في عودة الشائعات بشأن تدهور حالته الصحية.وتزوجت فرح عصام إمام، مساء الجمعة في أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة. وظهرت العروس بإطلالة رائعة، وارتدت فستانا ملكياً خطف أنظار الحضور، وكان الفستان من تصميم هاني البحيري.وعن سر غياب الزعيم عادل إمام كشف شقيقه المنتج عصام إمام، إن الزعيم في حالة صحية جيدة، وقال إن حالته الصحية بخير، وعن سر غيابه عن حفل الزفاف، قال إن ذلك بسبب كورونا.وأوضح لصحف مصرية محلية، إن العائلة خشيت على الزعيم بسبب انتشار متحورات فيروس كورونا، متابعاً: "كل عائلة فيها فرد مصاب بكورونا، والقاعة كانت مغلقة، لذلك فضلنا عدم تواجده وسط مجموعة كبيرة من الناس".وكان أبرز الحضور من نجوم الفن الفنانة يسرا والمخرج رامي إمام والفنانة لبلبة والفنان هاني رمزي وفيفي عبده ومطرب المهرجانات حمو بيكا، بالإضافة إلى الكثير من المشاهير.ولم يقتصر الغياب على الزعيم فقط، إذ غاب نجل الزعيم محمد إمام عن الفرح، لكن تقارير صحفية كشفت أن نجل الزعيم في زيارة خارج مصر وبالتحديد في المملكة العربية السعودية بسبب حضور افتتاح عرض فيلمه "عمهم" في دور العرض بالمملكة، وحقق الفيلم على الصعيد المحلي إيرادات تجاوزت حاجز 30 مليون جنيه.وفي سياق متصل، شارك الفنان محمد إمام، نجل الزعيم عادل إمام صورة عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستقرام"، مع والده.وظهر نجل الزعيم وهو يلتقط الصورة بجانب صورة لوالده الفنان عادل إمام معلقة على الحائط، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.