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فنون ومشاهير

الصور الأولى لجينيفر لوبيز وبن أفليك من شهر العسل

Lebanon 24
24-07-2022 | 14:00
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بعد إحتفالهما بزفافهما في أجواء بسيطة في لاس فيغاس، يحرص الثنائي الأشهر في العالم جينيفر لوبيز وبن أفليك على مشاركة الجمهور بأجمل لحظاتهما الرومنسية في شهر العسل.

وظهر الثنائي أخيراً في أماكن مختلفة في العاصمة الفرنسية باريس، وخطفا الأنظار كالعادة برومانسيتهما الملفتة وكانا حديث الصحافة والجمهور، وكانا يتجولان في إحدى شوارع باريس وكان برفقتهما ابنة جينيفر لوبيز ونجل بن أفليك، وكان الثنائي يمسكان بأيدي بعضهما البعض وعلامات الحب ظاهرة على وجههما.
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وكذلك إلتقطت كاميرات الباباراتزي صوراً للثنائي وهما يتسوقان من أحد المحلات، ثم جلسا للاسترخاء في إحدى الحدائق العامة، وقام النجم العالمي على إلتقاط الصور لزوجته.


ومن ثم إصطحب النجم العالمي عائلته لتناول العشاء، حيث ظهر الزوجان يمسكان بأيدي بعضهما أثناء نزولهما من سيارتهما والسير في الشارع تحت المطر.


تفاعلت الصحافة بشكل واسع مع الصور الرومنسية للثنائي الأشهر في العالم وكانا محط إهتمام الجمهور الذي كان يلاحقهما بحماس ويلتقط لهما الصور، معربين عن حبهم الكبير
 
 
 
 
 
(لها)
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