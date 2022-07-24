أمل طالب بإطلالة مُثيرة بالمايوه... هكذا ظهرت أمام حوض السباحة! (صور)

نشرت الممثلة أمل طالب، مجموعة من الصور عبر خاصيّة "ستوري"، عبر حسابها على "انستغرام"، حيث أمضت نهارها قرب حوض السباحة، وهي تبلس مايوه أبيض، وتستمتع بأشعة الشمس.

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