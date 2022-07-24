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فنون ومشاهير

أمل طالب بإطلالة مُثيرة بالمايوه... هكذا ظهرت أمام حوض السباحة! (صور)

Lebanon 24
24-07-2022 | 08:53
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نشرت الممثلة أمل طالب، مجموعة من الصور عبر خاصيّة "ستوري"، عبر حسابها على "انستغرام"، حيث أمضت نهارها قرب حوض السباحة، وهي تبلس مايوه أبيض، وتستمتع بأشعة الشمس. 
 
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مايوه

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