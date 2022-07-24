ايميه صيّاح تخطف الأنظار في حفل ملكة جمال لبنان.. فمن توقيع من؟

أطلّت مقدّمة البرامج والممثلة إيميه صيّاح على مسرح الفورم دو بيروت لتقديم حفل تتويج ملكة جمال لبنان للعام 2022، برعاية وزارة السياحة اللبنانية.



واختارت إيميه صيّاح فستاناً ملوكياً من تصاميم المصمّم اللبناني العالمي المبدع جورج حبيقة. أمّا إطلالتها الجمالية فكانت بأنامل خبير التجميل بسّام فتوح.

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