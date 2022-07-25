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فنون ومشاهير

من نادين نجيم لعمرو دياب... "بيخلق من الشبه أربعين"!

Lebanon 24
25-07-2022 | 05:00
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ينجذب البعض إلى الأشخاص الذين تتشابه ملامحهم مع المشاهير، لينال الشبهاء جزءًا ضئيلاً مما حققه النجوم. بعض شبهاء المشاهير يستفيدون من هذه الحالة لمحاولة جني المكاسب المادية، والبعض الآخر تزعجه الحقيقة.
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شبيه عمرو دياب
حسام مصطفى، شاب مصري اشتهر خلال السنوات القليلة الماضية، وتمت استضافته في وسائل الإعلام كونه شبيه المطرب عمرو دياب.
انقسمت الآراء حول التشابه بين عمرو دياب وحسام مصطفى، لكن الأخير ظهر كممثل بديل "دوبلير" في أحد إعلانات عمرو دياب، الذي شهد استعراض أبرز الإطلالات التي ظهر بها خلال العشرين عاماً الماضية.

شبيه تامر حسني
أثناء استعداد تامر حسني للصعود على مسرح إحدى حفلاته في الإسكندرية، استوقفه شاب يشبهه لالتقاط صورة معه. انتشرت صورة تامر حسني مع شبيهه الذي يدعى عمر، خاصة أن الأخير يحرص على تقليد تصفيفة شعر تامر ونظراته، وتصادف ارتداؤهما نفس الملابس، ما زاد من تشابههما في تلك اللقطة.

 
شبيهة نادين نسيب نجيم
انزعجت الموديل السعودية فاطمة الأنصاري من تشبيهها بالنجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم. وأعربت فاطمة عن رغبتها في عدم وضعها بمقارنات مع نادين نسيب نجيم، مؤكدة أن تشابه الملامح بين أي شخصين أمر طبيعي ووارد، لكنها لا ترغب في أن يتم ربط اسمها كشبيهة لأي من المشاهير.
 
(زهرة الخليج)
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