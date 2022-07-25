وصلت بسيارة فارهة.. كارلا حداد حديث المواقع بإطلالتها في حفل ملكة جمال لبنان (صور)

شاركت المذيعة ومقدمة البرامج كارلا حداد في حفل انتخاب ملكة جمال لبنان أمس الأحد الذي أقيم في "الفوروم دو بيروت".

ولفتت كارلا الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت "كروب توب" وتنورة باللون الأخضر من تصميم المصممة اللبنانية ميرنا جوهري.

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A post shared by Carla Haddad. كارلا حداد (@carlahaddadofficial)





واعتمدت كارلا تسريحة شعر الضفائر.

ونشرت كارلا صورا من الحفل الجمالي وظهرت في إحدى الصور وهي تجلس داخل سيارتها الفارهة.

وأشاد المتابعون بجمال كارلا، وعلق أحدهم قائلاً: " ملكة جمال لبنان والعالم".