راغب علامة يُثير الجدل.. كان مُحاطاً بعدد كبير من رجال الأمن بحفله في إهدن شاهدوا الفيديو

أحيا الفنان راغب علامة مؤخرا حفلا ناجحا في إهدن شمال لبنان بحضور عدد كبير من الجمهور حيث قدم أشهر وأجمل أغانيه.

وكان لافتا طريقة دخول راغب إلى المكان حيث كان محاطا بعدد كبير من رجال الأمن.

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A post shared by نجوم اليوم Njoom Alyoum (@njoomalyoum)





وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا موقع تويتر، دعوا الى مقاطعة الحفل حيث انتشر هاشتاغ "#مقاطعة_حفل_راغب".

وتعليقا على هذه الحملة، غرد خالد علامة، نجل راغب على حسابه عبر تويتر قائلا: "قال ليه بدّن يقاطعوا حفل راغب؟ لأنّ قال انّو القيادات لي فجّرتنا، وهجّرتنا، وفقّرت شعبنا، وجوّعت ناسنا، ودمّرت اقتصادنا ما بتمثّله"، مضيفا: "اكيد ما بتمثّله وما بتمثّلني وما بتمثّل اللبناني الأصيل لي بحبّ بلدو وشعبو.. بل بتمثّل الفاسد والصوص لي بعدو لاحق زعماء الفشل".

وتابع خالد في سلسلة تغريدات قائلا: "وراغب علامة رحّ يضلّ يغنّي وعلى راس السطح.. اسمه وتاريخه ما بينهزّ لا بهاشتغ، ولا تنين ولا ألفين.. واضح الحملة الفاشلة كانت من حدا انهزّ بدنو من كلمة بيّي لمّا قال انّه القيادات الخاينة بلبنان ما بتمثّله".

واضاف: "وعلى فكرة، راغب علامة قادر ما يحكي لبقلبوا ولي على لسانه.. بسّ حبّه لبلدوا اكبر من انّه يعمل حساب لكم صوص ممكن ينتقدوه والساكت عن الحقّ شيطان اخرس "، خاتما كلامه بالقول: "ولي شاركوا بالحملة، فوتوا احضروا الحفل وطقّوا وموتوا بغيظكن".