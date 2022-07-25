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فنون ومشاهير

إطلالة نانسي عجرم "الذهبية" في حفل ملكة جمال لبنان تعرضها للانتقادات.. ظهرت كرواد الفضاء! (صور)

Lebanon 24
25-07-2022 | 04:31
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أحيت الفنانة نانسي عجرم مساء أمس الأحد حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2022، الذي أقيم بعيد غياب 4 سنوات، وظهرت بـ 3 إطلالات متنوعة.

 

في الإطلالة الأولى اختارت نانسي فستانا من دولشي أند غاباناDolce & Gabbana، باللون الأسود بقصة الـ V عند الصدر، وفتحة عند الساق وأكملت الإطلالة بحذاء باللونين الأسود والفضي.

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A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)


 
 
 

وجاءت إطلالة نانسي الثانية بفستان قصير من القماش الفضي اللامع وحذاء باللون الأزرق وحافظت على اللوك نفسه الخاص بالمكياج وتسريحة الشعر.

A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)


 
 

أما في الإطلالة الثالثة اعتمدت نانسي على إطلالة مختلفة تماماً، حيث لجأت إلى إطلالة شبابية لامعة وهي عبارة عن سروال وكروب توب من قماش الجلد اللامع باللون الذهبي، ما عرضها للانتقادات وشبه العديد من المتابعين هذه الإطلالة برواد الفضاء. ما رأيكم؟

 
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