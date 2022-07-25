ممثل شهير يفاجئ الجميع بإعلان إفلاسه!

كشف الفنان خالد زكي، خلال تصريحات تلفزيونية، عن تدهور أحواله المالية منذ عام 2011، كما أنه لا يملك سيارة أو حتى رصيداً في أي بنك.



وقال خالد زكي: "أنا ليس لدي رصيد مادي في البنك؛ صرفت اموالي على عائلتي وكنت ارغب في ان اراهم سعداء فقط، ولم أقم بتجميع المال".

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وتابع: "منذ العام 2011 قمت ببيع سيارتي، وتأملت بأن تتحسن الظروف لاشتري واحدة اخرة، ولكن الظروف لم تتحسن ابدا، وافضل ان اصرف المال بحوزتي على الطعام والشراب".

وكان خالد زكي قد شارك في موسم دراما رمضان 2022، بمسلسل "الاختيار 3"، مع الفنان كريم عبد العزيز وأحمد السقا وياسر جلال وأحمد عز، وظهر خلال أحداث المسلسل كضيف شرف وجسد دور والد الضابط مروان العدوي وهي الشخصية التي لعبها الفنان أحمد عز.