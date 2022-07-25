Advertisement

فنون ومشاهير

نجاة فنان مصري وأسرته من حريق ضخم في المنزل (صورة)

Lebanon 24
25-07-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-974499-637943485350381661.jpg
Doc-P-974499-637943485350381661.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف من خلال منشور له على حسابه الخاص على "فيسبوك" عن نجاته وأسرته من حريق مروع في العقار الذي يقطن فيه.

ونشر شاكر، صوراً للحريق، الذي بدا كبيراً وتسبب في تدمير الطابق الأخير من العقار، معلقًا على الصور بقوله: "الحمد لله رب العالمين على لطفه وستره وفضله، عدت مرة أخرى أنا وأسرتي للعمارة التي أسكن بها بعد هذا الحريق المروع ومعاناة النزول سريعاً في هذا الرعب والبيات خارج المنزل ليومين".
Advertisement
 


ووجه أحمد شاكر الشكر إلى رجال المطافي وقوات الشرطة على مجهوداتهما للسيطرة على ألسنة النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة قائلاً: "قدر ولطف (وكان فضل الله عليك عظيما)، كل الشكر لرجال المطافي ورجال الأمن على سرعة المبادرة".

وكانت قوات الحماية المدنية قد استطاعت السيطرة على الحريق الذي شب في العقار الذي يقطن به أحمد شاكر، بعد اندلاعه بسبب اشتعال مكيف هواء في إحدى الشقق بأعلى العقار.
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:14 | 2022-07-25
17:12 | 2022-07-25
17:11 | 2022-07-25
17:10 | 2022-07-25
17:07 | 2022-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website