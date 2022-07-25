نجاة فنان مصري وأسرته من حريق ضخم في المنزل (صورة)

أعلن الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف من خلال منشور له على حسابه الخاص على "فيسبوك" عن نجاته وأسرته من حريق مروع في العقار الذي يقطن فيه.



ونشر شاكر، صوراً للحريق، الذي بدا كبيراً وتسبب في تدمير الطابق الأخير من العقار، معلقًا على الصور بقوله: "الحمد لله رب العالمين على لطفه وستره وفضله، عدت مرة أخرى أنا وأسرتي للعمارة التي أسكن بها بعد هذا الحريق المروع ومعاناة النزول سريعاً في هذا الرعب والبيات خارج المنزل ليومين".

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