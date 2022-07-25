مسلسل "الوعد".. ملحمة تاريخية تجمع نجوم الوطن العربي

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شكل الإعلان عن انتهاء تصوير المسلسل التاريخي ذي الإنتاج الضخم "الوعد" مفاجأة لجميع متتبعي أخبار الدراما العربية، إذ لم يعلن سابقاً عن بدء تصوير هذا العمل أصلاً، وجرى تصويره بتكتم شديد من قبل الشركة المنتجة وجميع أبطال العمل، الذين لم يشاركوا أياً من تفاصيله عبر منصاتهم الخاصة في "السوشيال ميديا"، طيلة أشهر خمسة، استغرقها تصوير هذه الملحمة التاريخية.ويحكي المسلسل، الذي أنتجته شركتا: "النجمة للإعلام"، و"سينماتك ميديا"، قصصاً من السيرة الهلالية، وتغريبتها الشهيرة التي رويت في مليون بيت شعر، والتي اعتبرت إلياذة العرب في الموروث الشعبي العربي.وعدا القصص التاريخية المشوقة والأحداث المهمة التي يرويها المسلسل، فقد تميز بجمعه نخبة كبيرة من النجوم العرب من مختلف البلدان، إذ يشارك في بطولته النجم السعودي عبدالمحسن النمر، الذي اشتهر بتأدية هذه النوعية من الأدوار، إضافة للممثلة الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، ومحمد مفتاح من المغرب، وتشارك نجلاء عبدالله وزياد التواتي من تونس، وشيلاء سبت من البحرين، ومن عمان إبراهيم الزدجالي، وخالد نجم وأحمد سرور من الأردن، وأيضاً أضوى فهد ومحمد الهاشم من السعودية، وعدد كبير من الممثلين العرب الذين سيظهرون في قصص هذه الملحمة التاريخية الخالدة.وصور الجزء الأول من العمل كاملاً في عدد من المدن المغربية، مثل: مراكش وأغادير، ومدينة إيت بن حدو التاريخية.وأكد منتجو هذه الملحمة أنهم خصصوا لها إمكانيات هائلة، تضمن تنفيذها ضمن المستويات العليا التي تلائم متطلبات السوق في إنتاج أعمال فنية عالية الجودة، وقد تمت الاستعانة بفريق تصوير كامل من إيطاليا، يقوده مدير التصوير المعروف إليساندرو كيودو.من جهته، قال المنتج ياسر فهمي، المشرف العام على العمل إن أهم ما يميز المسلسل أن اثنين من أهم كتاب الدراما والسينما على مستوى الوطن العربي توليا كتابة قصته، وإعداد السيناريو الخاص به، وهما: الكاتب المصري عبدالرحيم كمال، والسيناريست ناصر عبدالرحمن٬ والمسلسل من إخراج التونسي محمد الخياري.ومن المتوقع أن يتم عرض العمل ضمن عدة أجزاء، توزع على أربعة مواسم متتالية، وأن يتكون كل جزء منه من ثماني حلقات.