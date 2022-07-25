بعد إثارتها الجدل بإجابتها حول "الزواج المدني والميزانية المصرفية"... ماذا قالت أغاتا صيفي في أول تعليق لها؟

بعد تعرضها لانتقادات كثيرة وذلك بعد إجابتها على سؤال لجنة التحكيم بالقول:"بطلب من رئيس الجمهورية الجديد إقرار الزواج المدني الإختياري، لأنو بعزز الميزانية المصرفية بلبنان وبقرب الناس من بعضها"، ردت أغاتا صيفي، إحدى المشاركات ضمن مسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2022، على الانتقادات بمنشور عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" وجاء فيه: "يتوجه آلاف اللبنانيين كل عام إلى قبرص واليونان وتركيا بهدف عقد قرانهم مدنياً، والتي، من ناحية أخرى، قد تساعد في إنعاش القطاع المصرفي اللبناني".

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(رصد لبنان 24)