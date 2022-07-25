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فنون ومشاهير

آمال ماهر بخير

Lebanon 24
25-07-2022 | 23:00
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تستعد المطربة آمال ماهر لإحياء حفل غنائي في مدينة "العلمين أرينا" في 29 تموز، وسيتم طرح أسعار تذاكر الحفل خلال أيام قليلة، ومن المقرر أن تقدم آمال ماهر خلال الحفل عددا كبيرا من أجمل أغانيها.
وكانت آمال ماهر قد ظهرت في مقطع فيديو مؤخرا نفت من خلاله كل ما تم تداوله من شائعات حول اختطافها وتعذيبها، مؤكدة أن "اختفاءها كان بسبب إصابتها بفيروس كورونا".
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