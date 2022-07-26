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فنون ومشاهير

عمرو دياب يحتفل بألبومه الجديد

Lebanon 24
26-07-2022 | 01:00
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يحتفل المطرب عمرو دياب بطرح أغنيات ألبومه الجديد التي طرحها مؤخرا، في حفل غنائي يقام 5 آب المقبل في "مرسى مطروح".
من جانب آخر، طرح دياب أحدث أغنياته "زمن المجاملة"، وذلك عبر تطبيق "أنغامي".
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